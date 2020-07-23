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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Bülent Polat'ın eşi Duygu...

İlk olarak 2018 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Melike İpek Yalova, Esra Dermancıoğlu gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşi ile olan fotoğraflarını medya hesabından paylaşan Bülent Polat'ın eşinin güzelliği herkesi büyülüyor. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

23.07.2020 17:13 - Son Güncelleme: 23.07.2020 17:13
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Bülent Polat'ın eşi Duygu...

Bülent Polat, 8 Mart 1979 tarihinde Tunceli'de doğmuştur. İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı.
1993 yılında tiyatroda yer gösterme işi ile tiyatroda çalışmaya başlamıştır.

Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterine hayat veren Bülent Polat, 2015 yılında öğretmen sevgilisi Duygu Şenoğlu ile evlendi. Herkesi kıskandıran bir evliliği olan Bülent Polat'ın eşi herkesin takdirini topluyor. İşte başta Bülent Polat olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Bülent Polat'ın eşi Duygu...

YALÇIN HAFIZOĞLU VE SEVGİLİSİ GÜLİZ ERKUT

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Bülent Polat'ın eşi Duygu...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Bülent Polat'ın eşi Duygu...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Bülent Polat'ın eşi Duygu...
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