Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'ya ihanet mi ediyor? Şoke eden fotoğraf...
Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın annesi olarak tanıdığımız Şeyma Subaşı'nın, İtalyan sevgilisi Guido Senia'ya ihanet ettiği iddia edildi. Önceki gün üstsüz pozları ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı'nın, Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile birlikte olduğu iddiası kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
23.07.2020 17:46
- Son Güncelleme: 23.07.2020 17:48
28 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın, ş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığı iddia edildi. Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli bir paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafa ''My love'' yazdı. Bu paylaşım sonrası ise, geçen şubat ayında çıkan ''Sevgili'' iddiaları da yeniden gündeme geldi. O dönem Subaşı, Germiyanlıgil ile başbaşa yemek yerken görüntülenmişti.
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