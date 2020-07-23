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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'ya ihanet mi ediyor? Şoke eden fotoğraf...

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın annesi olarak tanıdığımız Şeyma Subaşı'nın, İtalyan sevgilisi Guido Senia'ya ihanet ettiği iddia edildi. Önceki gün üstsüz pozları ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı'nın, Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile birlikte olduğu iddiası kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

23.07.2020 17:46 - Son Güncelleme: 23.07.2020 17:48
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'ya ihanet mi ediyor? Şoke eden fotoğraf...

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, son olarak üstsüz fotoğrafı ile dikkat çekmişti. Attığı her adımı takipçileri ile paylaşan Şeyma Subaşı'nın, sevgilisini aldattığı iddia edildi.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'ya ihanet mi ediyor? Şoke eden fotoğraf...

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan organizatör ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı'nın, sevgilisinden sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'ya ihanet mi ediyor? Şoke eden fotoğraf...

28 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın, ş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığı iddia edildi. Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli bir paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafa ''My love'' yazdı. Bu paylaşım sonrası ise, geçen şubat ayında çıkan ''Sevgili'' iddiaları da yeniden gündeme geldi. O dönem Subaşı, Germiyanlıgil ile başbaşa yemek yerken görüntülenmişti.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'ya ihanet mi ediyor? Şoke eden fotoğraf...

Öte yandan Şeyma Subaşı, karantina dönemini sevgilisi Guido Senia ile geçirmiş, normalleşme süreciyle beraber soluğu da tatilde almıştı. Subaşı'nın İtalyan DJ ile fotoğrafları ise hala Instagram sayfasındaki yerini koruyor.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'ya ihanet mi ediyor? Şoke eden fotoğraf...

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi? İşte başta Şeyma Subaşı olmak üzere ünlülerin yaz paylaşımları.

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