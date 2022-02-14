Aygün Aydın Hakan Sabancı ifşasıyla hafızalara kazınmıştı! Rus modelle doğum gününü kutlayan Sabancı'yı mekanda bastı: 'Sen daha çok...'
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ifşasıyla hafızalara kazınmıştı! Rus modelle doğum gününü kutlayan Sabancı'yı mekanda basan Aygün Aydın gündeme bomba gibi düştü! Hakan Sabancı'yla ilişki yaşayıp 'hamileyim' diye ortalıkta dolanan ve terk edilince mesajları ifşa eden Aygün Aydın yine bomba bir harekete imza attı! Hakan Sabancı'nın Rus sevgilisi ve yakın arkadaşlarıyla doğum günü kutladığını gören Aydın evinden çıkıp partinin olduğu mekana gitti.
SABANCI'YI RUS MODELE KAPTIRAN AYGÜN'DEN OLAY HAREKET!
Aygün Aydın Hakan Sabancı ifşasıyla hafızalara kazınmıştı... Aygün, Rus modelle doğum gününü kutlayan Sabancı'yı mekanda bastı!
Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan oyuncu Aygün Aydın yaptığı hareketle yine gündeme geldi. Daha önce Sabancı'nın hakkında 3 günlük hapis cezası aldırdığı Aydın para bulamazsa escortluk yapmak zorunda kalacağını açıklamasıyla şoke etmişti. Sabancı'nın peşini bırakmayan Aygün Aydın son olarak ünlü iş insanının doğum gününü görünce bakın ne yaptı.
HAKAN SABANCI RUS MODELLE SEVGİLİ Mİ?
Hakan Sabancı'nın Rus sevgilisi olduğu iddia edilen modelle ve dostlarıyla kutladığı doğum günü videoları sosyal medyada yayılınca Aygün Aydın durmadı. 29. yaş gününü kutlayan Hakan Sabancı, ünlü bir modelle fotoğraf paylaşınca bu fotoğrafı gören Aydın mekanın kapısına gitti.
Hakan Sabancı'yla ilişki yaşadığını iddia edip Sabancı'nın mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın maddi olarak zor günler yaşadığını açıklamış ve "Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" demişti.