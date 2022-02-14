Aygün Aydın Hakan Sabancı ifşasıyla hafızalara kazınmıştı! Rus modelle doğum gününü kutlayan Sabancı’yı mekanda bastı: ’Sen daha çok...’

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan oyuncu Aygün Aydın yaptığı hareketle yine gündeme geldi. Daha önce Sabancı'nın hakkında 3 günlük hapis cezası aldırdığı Aydın para bulamazsa escortluk yapmak zorunda kalacağını açıklamasıyla şoke etmişti. Sabancı'nın peşini bırakmayan Aygün Aydın son olarak ünlü iş insanının doğum gününü görünce bakın ne yaptı.