Kalp Yarası’nın Pınar’ı Nilsu Berfin Aktaş’in gizlice evlendiği eşi bakın kimmiş! İlk kez paylaştı beğeni butonu çöktü

Daha kariyerinin başında olan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 2019 yılında başlayan Show TV dizisi Kuzey Yıldızı ile dikkatleri üzerine çekti. Canlandırdığı Gökçe karakteri ile kısa sürede tanınan ve çok beğenilen oyuncu, daha sonra Ölüm Zamanı isimli dijital dizide yer aldı.