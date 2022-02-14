Kalp Yarası'nın Pınar'ı Nilsu Berfin Aktaş'in gizlice evlendiği eşi bakın kimmiş! İlk kez paylaştı beğeni butonu çöktü
Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, kendi yıldızlarını da doğurdu. Onlardan biri de Kuzey'in kızlarından Gökçe'ye hayat veren Berfin Nilsu Aktaş. 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Berfin Nilsu Aktaş, sosyal medyada da adından bolca söz ettiriyor. Şimdilerde atv'nin fenomen dizisi Kalp Yarası'nda Pınar karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı bir süre önce. Aktaş'tan eşiyle aşk dolu paylaşım geldi.
14.02.2022 12:57
- Son Güncelleme: 14.02.2022 12:57
Şimdilerde Kalp Yarası'nın Pınar'ı olarak izleyici karşısına çıkan Nilsu Berfin Aktaş günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
Sık sık dünyaca ünlü model Gigi Hadid'e benzetilen Nilsu Berfin Aktaş hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.
GİZLİCE EVLENMİŞ
Kuzey Yıldızı dizisi ile tanınan son rol aldığı dizisi Benim Hayatım da reytinglerde kötü bir sonuç alan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın, iş insanı Serdar Sertçelik ile evli olduğu ortaya çıktı.