Lerzan Mutlu ultra transparan elbisesiyle sahnede kurtlarını döktü gören bir daha baktı! Bir de arkasını dönünce görün kalçasını...
Lerzan Mutlu ultra transparan elbisesiyle sahnede kurtlarını döktü gören bir daha baktı! Beşiktaş'ta bulunan bir mekânda sahneye çıkan Lerzan Mutlu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Dekoltesiyle dikkat çeken Lerzan'ı görenler, "Siz bir de arkasını görün" yorumları yaptı. Mutlu, kalçasına kadar inen dekoltesiyle gündemde...
Lerzan Mutlu ultra transparan elbisesiyle sahnede kurtlarını döktü gören bir daha baktı! Bir de arkasını dönünce görün, kalçasına kadar inen dekolte olay!
Gündüz kuşağında sunduğu programlarla ekrana gelen Lerzan Mutlu, uzun bir aradan sonra Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu.
Lerzan Mutlu'yu dinlemeye gelen isimlerin arasında sosyal medyada fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci de vardı.
Mutlu'nun oryantal şovuna ilerleyen dakikalarda Ciğerci de eşlik etti.
PEKİ LERZAN MUTLU KAÇ YAŞINDA?
12 Şubat 1977 İstanbul doğumlu ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu henüz 10 yaşındayken babasını kalp krizi nedeniyle kaybetti. Lisenin ardından İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt olan Mutlu, eğitimini 6 ay sonra yarım bıraktı ve Türkiye'ye döndü. Burada konservatuar sınavlarına giren Mutlu , İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Ancak burayı da yarım bırakarak "Hayat Üniversitesi"ni tercih etti.
LERZAN MUTLU KİMDİR?
Lerzan Mutlu, 2005'te "Asla Unutma" isimli televizyon dizisinde rol aldı. Lerzan Mutlu bir dönem "Söylemezsem Olmaz" programının sunuculuğunu yapmıştı. Son olarak ise Lerzan'la Çok Mutlu programını yaptı...