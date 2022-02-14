Lerzan Mutlu ultra transparan elbisesiyle sahnede kurtlarını döktü gören bir daha baktı! Bir de arkasını dönünce görün kalçasını...

PEKİ LERZAN MUTLU KAÇ YAŞINDA?

12 Şubat 1977 İstanbul doğumlu ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu henüz 10 yaşındayken babasını kalp krizi nedeniyle kaybetti. Lisenin ardından İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt olan Mutlu, eğitimini 6 ay sonra yarım bıraktı ve Türkiye'ye döndü. Burada konservatuar sınavlarına giren Mutlu , İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Ancak burayı da yarım bırakarak "Hayat Üniversitesi"ni tercih etti.