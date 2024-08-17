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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den yeni yaşına özel pozlar! Burak Özçivit’in partneri sosyal medyayı salladı! Bakın ne diledi

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özge Törer, sosyal medya hesabında doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. Ünlü oyuncunun doğum günün pastasıyla verdiği pozlar beğeni toplarken Törer'in paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. İşte Özge Törer'in o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 09:39 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 09:39
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den yeni yaşına özel pozlar! Burak Özçivit’in partneri sosyal medyayı salladı! Bakın ne diledi 1

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den yeni yaşına özel pozlar! Burak Özçivit’in partneri sosyal medyayı salladı! Bakın ne diledi 2

Özge Törer, sosyal medya hesabında doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den yeni yaşına özel pozlar! Burak Özçivit’in partneri sosyal medyayı salladı! Bakın ne diledi 3

Ünlü oyuncunun doğum günün pastasıyla verdiği pozlar beğeni toplarken Törer'in paylaşımına düştüğü not dikkat çekti.

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