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Ayşenur Yazıcı'dan kötü haber! Oğlu duyurdu: Yoğun bakımda

Sunucu, yazar ve oyuncu Ayşenur Yazıcı'dan kötü haber geldi. Ünlü ismin yoğun bakımda olduğu açıklandı. Oğlu sevenlerinden acil olarak kan istedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 10:55 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 10:58
Ayşenur Yazıcı’dan kötü haber! Oğlu duyurdu: Yoğun bakımda 1

Başrolünde Özkan Uğur, Haluk Bilginer gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Sıkı Dostlar'da Leyla, başrolünde Çetin Tekindor'un yer aldığı Anadolu Kaplanı isimli dizide ise Neriman karakterine hayat veren Ayşenur Yazıcı'dan kötü haber geldi.

Ayşenur Yazıcı’dan kötü haber! Oğlu duyurdu: Yoğun bakımda 2

Oyunculuğun yanı sıra spikerlik ve yazarlıkta yapan Yazıcı'nın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Ayşenur Yazıcı’dan kötü haber! Oğlu duyurdu: Yoğun bakımda 3

Acı haberi Yazıcı'nın oğlu Kerem Kürşat Yazıcı duyurdu.

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