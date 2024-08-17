Ayşenur Yazıcı'dan kötü haber! Oğlu duyurdu: Yoğun bakımda

Sunucu, yazar ve oyuncu Ayşenur Yazıcı'dan kötü haber geldi. Ünlü ismin yoğun bakımda olduğu açıklandı. Oğlu sevenlerinden acil olarak kan istedi.