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Aydan Şener güzelllik sırrını böyle açıkladı "Estetik salonlarına gitmek yerine 8 saat uyuyorum" Yeşilçam'ın yaşlanmayan güzeli...

Yeşilçam'ın yaşlanmayan güzeli Aydan Şener, güzellik sırrını açıkladı sosyal medya sallandı... 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasındaki 'Feride' karakteriyle hafızalara kazınan Aydan Şener, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Yıllara meydan okuyan usta oyuncu verdiği bir röportajda güzellik sırrını açıkladı. İşte ayrıntılar.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 13:41 Güncelleme 17 Ekim 2023, 13:51
Aydan Şener güzelllik sırrını böyle açıkladı Estetik salonlarına gitmek yerine 8 saat uyuyorum Yeşilçam’ın yaşlanmayan güzeli... 1

1963 yılında Kilis'te doğan ve 1981'de Türkiye Güzeli seçilen Aydan Şener, Çalıkuşu romanının dizi uyarlamasındaki 'Feride' karakteriyle hafızalara kazındı.

Aydan Şener güzelllik sırrını böyle açıkladı Estetik salonlarına gitmek yerine 8 saat uyuyorum Yeşilçam’ın yaşlanmayan güzeli... 2

Attığı her adımla yıllarca adından söz ettiren Şener, şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Aydan Şener güzelllik sırrını böyle açıkladı Estetik salonlarına gitmek yerine 8 saat uyuyorum Yeşilçam’ın yaşlanmayan güzeli... 3

60 yaşındaki oyuncunun yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrı merak ediliyordu.

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