Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un doğum gününde duygusal paylaşım! Eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan'dan da paylaşım gecikmedi

Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetmiş, tüm Türkiye bu kayıp sonrası yasa boğulmuştu. Yaşamını sanata adayan Özkan Uğur, 17 Ekim doğum gününde sevenleri tarafından unutulmadı. Yıllarca birlikte çalıştığı Mazhar Alanson, eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur'un paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.