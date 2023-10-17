Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un doğum gününde duygusal paylaşım! Eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan'dan da paylaşım gecikmedi

Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetmiş, tüm Türkiye bu kayıp sonrası yasa boğulmuştu. Yaşamını sanata adayan Özkan Uğur, 17 Ekim doğum gününde sevenleri tarafından unutulmadı. Yıllarca birlikte çalıştığı Mazhar Alanson, eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur'un paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalanmış ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuşmuştu.
3 kez lenf kanserini yenen Uğur, daha sonra ise sahnelere dönmüştü. Ünlü şarkıcıdan kötü haber gelmişti. Yoğun bakımda 1.5 ay süren tedavisinin ardından 8 Temmuz Cumartesi günü yaşamını yitirmişti.
Geçtiğimiz günlerde de tarifsiz bir acı yaşayan Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, eşi Uğur'a verilen 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü alırken yaptığı konuşmayla duygulandırmıştı.