Metin Akpınar cephesinde yeni gelişme! 35 yıl sonra şaşırtan hamle geldi! Gözler şimdiye kadar susan Sevgi Nebioğlu’na çevrildi

Metin Akpınar 'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu adlarında iki çocuğu olduğu ortaya çıktı. 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun açtığı babalık davası sonuçlandı.

Akpınar'ın da yıllarca sakladığı gerçek bu davayla gün yüzüne çıktı. Günlerdir magazin manşetlerinde yer alan olayın ardından Duygu Nebioğlu , bir televizyon programına konuk olarak yaşadığı zorlu süreci anlattı.

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Yaşadıklarını tek tek anlatan Nebioğlu, "Metin Akpınar, en başından beri her şeyi biliyordu, hep inkar etti" sözleriyle dikkat çekerken bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.