Metin Akpınar cephesinde yeni gelişme! 35 yıl sonra şaşırtan hamle geldi! Gözler şimdiye kadar susan Sevgi Nebioğlu’na çevrildi

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu adlarında iki çocuğu olduğu ortaya çıktı. 35 yaşındaki ikizlerden Duygu Nebioğlu, konuk olduğu bir programda yaşadığı zorlu süreci tek tek anlattı. Nebioğlu'nun yaşadıkları kahrederken Metin Akpınar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Akpınar'ın hamlesinin ardından gözler suskunluğunu koruyan biyolojik kızı Sevgi Nebioğlu'na çevrildi. İşte detaylar...
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu adlarında iki çocuğu olduğu ortaya çıktı. 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun açtığı babalık davası sonuçlandı.
Akpınar'ın da yıllarca sakladığı gerçek bu davayla gün yüzüne çıktı. Günlerdir magazin manşetlerinde yer alan olayın ardından Duygu Nebioğlu, bir televizyon programına konuk olarak yaşadığı zorlu süreci anlattı.
Yaşadıklarını tek tek anlatan Nebioğlu, "Metin Akpınar, en başından beri her şeyi biliyordu, hep inkar etti" sözleriyle dikkat çekerken bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.