Aybüke Pusat katıldığı ödül töreninde derin dekolteli elbisesiyle gündem oldu!

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Dizi oyuncusu Aybüke Pusat, 20 Mayıs 1995'te, Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. 3 yaşından beri bale yapan Aybüke Pusat dans ve piyano dersleri aldı. Balerin olarak başarılı bir geçmişi bulunan Aybüke Pusat sakatlanınca baleyi bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katıldı.

Daha sonra Miss Turkey 2014'e katılıp üçüncü oldu. Güzellik yarışmasının ardından dizi oyunculuğu kariyeri başladı. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol almıştır. 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol almıştır.

Aybüke Pusat son olarak Her Yerde Sen dizisinde Selin karakterini canlandırdı.