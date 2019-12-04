Aybüke Pusat katıldığı ödül töreninde derin dekolteli elbisesiyle gündem oldu! 04.12.2019 16:03

Aybüke Pusat önceki alşam bir ödül törenine davetliydi. 24 yaşındaki Aybüke Pusat, derin göğüs dekolteli elbisesiyle çok konuşuldu. Ödül törenine sponsor olan markanın tanıtım yüzlerinden biri olan Aybüke Pusat, geceye gümüş renkli derin göğüs ve bacak dekolteli bir elbiseyle katıldı. Instagram hesabından geceye ait fotoğraflar paylaşan başarılı oyuncuya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Son dönemlerde Furkan Andıç ile adı anılan Aybüke Pusat'a kırmızı halıdaki şıklığıyla magazin gündemine damga vurdu.

Aybüke Pusat, dün akşam katıldığı ödül töreninde derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı. Kırmızı halıda poz veren Pusat'a övgü yağdı. Yılın stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerin ödüllendirildiği ELLE Style Awards 2019 dün akşam İstanbul'da gerçekleşti.

DEKOLTESİYLE GÜNDEM OLDU

Başarılı oyuncu Aybüke Pusat, şıklığıyla ödül töreninde rüzgar gibi esti. Ödül törenine sponsor olan markanın tanıtım yüzlerinden biri olan Aybüke Pusat, geceye gümüş renkli derin göğüs ve bacak dekolteli bir elbiseyle katıldı.Birçok ünlü ismin ödül aldığı geceye kırmızı halı şıklıkları damga vurdu. Katılımcıların gözlerini alamadığı güzel oyuncunun, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarına da beğeni ve yorum yağdı.

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Dizi oyuncusu Aybüke Pusat, 20 Mayıs 1995'te, Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. 3 yaşından beri bale yapan Aybüke Pusat dans ve piyano dersleri aldı. Balerin olarak başarılı bir geçmişi bulunan Aybüke Pusat sakatlanınca baleyi bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katıldı.

Daha sonra Miss Turkey 2014'e katılıp üçüncü oldu. Güzellik yarışmasının ardından dizi oyunculuğu kariyeri başladı. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol almıştır. 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol almıştır.

Aybüke Pusat son olarak Her Yerde Sen dizisinde Selin karakterini canlandırdı.