"Ferdi Tayfur, Necla Nazır'a Emirgan'da 5 milyon dolarlık yalı verdi. Milyonlarca lira verdi ona ve kızına" diyen Tamgüç, kızıyla arasındaki sorunların Ferdi Tayfur 'u çok üzdüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Tuğçe mağduru oynuyor ama gözünden bir damla yaş bile akmıyor. Hiçbir zaman Ferdi Abi'nin sevgisiyle ilgili bir şey demediler, hep mal varlığıyla ilgili konuştular. Ferdi Abi çok üzüldü."

Tamgüç, dün katıldığı yayında ise "Tuğçe Hanım mirastan men edilmedi, mirastan payını alacak" ifadesini kullandı. 'Mirasa bir vakıf veya şahıs eklendi mi?' sorusuna da Tamgüç, önümüzdeki haftalarda açıklama yapılacağını diyerek, "Vasiyet önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Aile şu an acısını yaşıyor" açıklamasını yaptı.

"BABALARININ KEMİKLERİ SIZLAR"

Konuya ilişkin 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan'dan da bir yorum geldi. Yıldızhan, "Ülke için çok güzel şarkılar yaptı. Çocukluğumuzdan beri dinledik. Ferdi Abi'nin hep karşılığını vardı" dedi. Ünlü sanatçı, "Tayfur'un ölümü sonrası aile arasındaki miras kavgası çıktı. Sizin de geniş bir aileniz var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Dokuz çocuğum var. Onlarla ağladım, onlarla güldüm. Çok üzücü bir olay. Birbirlerine girmemeleri lazımdı. Miras haktır zaten! Birbirine girerlerse hepsi mağdur olur, babanın da kemikleri sızlar. Çocukların medeni olarak masaya oturup, kardeş gibi masadan kalkmaları gerekiyor. Babalar haklıdır. Bazı çocukların kırgınlıkları olabiliyor ama bu biraz evlatlarımızın şımarıklığının getirdiği özgüvenden kaynaklı. Ama evlatlar anne-babasına yaşattıklarını yaşar.