Zembilli’nin Esma’sı Sude Zülal Güler’in sevgilisi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer aynı dizidelermiş...

Kadrosunda Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas) gibi isimlerin yer aldığı, atv'nin yeni dizisi Zembilli, ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.
Bu akşam ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin başrollerinden Sude Zülal Güler'in hayatı ise merak konusu oldu.
Sude Zülal Güler Kimdir?
Suda Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Makedonya kökenli olan Güler, 2013 yılında rol aldığı "Çınar" dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı.
2018 yapımı "Keşif" filmi ile de beyaz perdeye adım atan Sude Zülal Güler ayrıca, Mayıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl, İsimsizler gibi yapımlarda rol aldı.
23 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, "Sude Zülal Güler'in sevgilisi var mı?", "Sude Zülal Güler'in sevgilisi kim?" sorularına yanıt aradı.
Güler'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.
Sude Zülal Güler'in sevgilisi Gönül Dağı'nın yıldızı çıktı. İşte Sude Zülal Güler'in sevgilisi...
Sude Zülal Güler ve Berk Atan
Sude Zülal Güler ve Berk Atan, bir dönem Gönül Dağı dizisinde birlikte rol aldı.