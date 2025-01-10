Zembilli’nin Esma’sı Sude Zülal Güler’in sevgilisi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer aynı dizidelermiş...

İnternet kullanıcıları, " Sude Zülal Güler 'in sevgilisi var mı?", "Sude Zülal Güler'in sevgilisi kim?" sorularına yanıt aradı.

Güler'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.