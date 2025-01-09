Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuk kariyerine başlayan Deniz Can Aktaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Deniz Can Aktaş Kimdir?
28 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Can Aktaş, aslen Kastamonu İnebolu'ludur.
Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezun olan Aktaş, oyunculuk kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım attı.
Film olarak ise sadece Bandırma Füze Kulübü dizisinde başrol olarak yer aldı.
Tatlı Küçük Yalancılar, Hayat Bazen Tatlıdır, Avlu, Menajerimi Ara gibi dizilerde rol alan Aktaş'ın özellikle eski aşklarını merak etti.
Şimdilerde Miray Daner ile kamera karşısına geçen Aktaş'ın bir dönem aşk yaşadığı oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Öte yandan Aktaş'ın eski sevgilisiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.
İşte Deniz Can Aktaş'ın eski sevgilisi...
Deniz Can Aktaş bir dönem meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadı.
Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan Aşk Ağlatır dizisinde birlikte rol aldı.