MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisiyle aşka geldi 30.doğum gününde paylaştı! Sevgilisi Pınar bir içim su! Cinsellik itirafı sonrası...
'MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde tüm hızıyla devam ediyor. Kimi zaman sert kimi zaman babacan, bazen de esprili olan jüri üyesi ünlü şef, yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği bir isim. 50 yaşındaki şef, hayatımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evliydi, daha sonra eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde cinsellik itirafıyla olay olan Somer Sivrioğlu, sevgilisi Pınar'ın 30.yaş gününde aşka geldi. Sevgilisiyle fotoğraflarını yayınlayan ünlü şefin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Masterchef programındaki jüri üyeliği sonrasında magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Somer Sivrioğlu, 18 yıllık evliliğini uğruna bitirdiği sevgilisi Pınar'ın doğum gününde aşka geldi.
MasterChef 2022 başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Somer Sivrioğlu aşkını sosyal medya hesabından paylaştı.
BİZ MUTLUYUZ , SEVİYORUZ, YAŞIYORUZ'
MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu sevgilisi Pınar Kayabaşı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Somer Sivrioğlu geçtiğimiz yıllarda eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef Türkiye programının editörlerinden Pınar Kayabaşı ile aldatmış, sonrasında da eşinden boşanmıştı.
Ünlü şef Somer Sivrioğlu uzun zamandır Pınar Kayabaşı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzakta sürdüren çift kural bozdu. Sivrioğlu sevgilisinin yeni yaşını paylaştığı fotoğraf albümüyle kutladı. Birbirinden renkli karelerin yer aldığı paylaşım büyük ilgi gördü.