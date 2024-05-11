'Ateşe düştüm' şarkısını izinsiz söyledi klibi yayından kaldırıldı! "Dinleyicime havale ediyorum" Mert Demir'den Yılmaz Morgül'e beklenmedik hamle!

Mert Demir, 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı ve Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisiyle de magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Müzik listelerini alt üst eden bu şarkı, Türkiye'de büyük bir ses getirdi ve birçok kişi tarafından beğenildi. Bunlardan biri de Yılmaz Morgül'dü. Morgül, katıldığı bir televizyon programında bu şarkıyı kendi tarzıyla seslendirdi ve izleyicilerden büyük beğeni topladı. Bu beğeni üzerine stüdyoya girerek şarkıyı kaydetmeye karar verdi. Ancak beklenmedik bir hamle ile karşılaştı: Mert Demir'in tepkisi. İşte, Mert Demir'in o hamlesi ve Yılmaz Morgül'ün isyanı...