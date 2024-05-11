Aldığı yasağı eşi Gül Sunal anlattı: Tam 25 gün boyunca... Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal'ın askerlik fotoğraflarına bakın!

Kemal Sunal, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak herkesin kalbinde özel bir yer edindi. Hababam Sınıfı, Üç Kağıtçı, Tokatçı, Sakar Şakir, Çöpçüler Kralı gibi yapımlarda yer alarak, 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu. Ancak, 'Yüzleri güldüren adam' olarak anılan Kemal Sunal'ın hayatı, Balalayka filminin çekimleri için Trabzon'a giderken, uçağın kalkışı öncesinde geçirdiği kalp krizi sonucu beklenmedik bir şekilde son buldu. Peki, Kemal Sunal'ın askerlik dönemine dair fotoğrafları gördünüz mü? İşte, o dönemde yaşadıkları ve o fotoğraflar...