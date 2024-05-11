Aldığı yasağı eşi Gül Sunal anlattı: Tam 25 gün boyunca... Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal'ın askerlik fotoğraflarına bakın!

Kemal Sunal, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak herkesin kalbinde özel bir yer edindi. Hababam Sınıfı, Üç Kağıtçı, Tokatçı, Sakar Şakir, Çöpçüler Kralı gibi yapımlarda yer alarak, 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu. Ancak, 'Yüzleri güldüren adam' olarak anılan Kemal Sunal'ın hayatı, Balalayka filminin çekimleri için Trabzon'a giderken, uçağın kalkışı öncesinde geçirdiği kalp krizi sonucu beklenmedik bir şekilde son buldu. Peki, Kemal Sunal'ın askerlik dönemine dair fotoğrafları gördünüz mü? İşte, o dönemde yaşadıkları ve o fotoğraflar...
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal Hababam Sınıfı, Kapıcılar Kralı, İnek Şaban, Şabanoğlu Şaban gibi yapımlarla adını altın harflerle yazdırdı.
3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Kemal Sunal, yıllar geçse de saygı ve özlemle anılıyor.
Peki, Kemal Sunal'ın askerlik fotoğraflarını daha önce gördünüz mü?