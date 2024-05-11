Sinan Engin'den 3 sene sonra gönlünü kaptırdığı eski eşi... Seda Sayan'ın eski kurye eşiyle dudak dudağa fotoğrafı arşivden çıktı!

Seda Sayan, Türkiye'nin magazin gündeminin en parlayan isimlerinden biri olarak her zaman merak konusu olmuştur. Hem kendine özgü tarzıyla hem de sıra dışı hayat hikayesiyle, adı sık sık gündeme gelir. Seda Sayan, en son kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten, sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Yedinci kez nikah masasına oturan Seda Sayan'ın Sinan Engin'den 3 sene sonra gönlünü kaptırdığı eski kurye eşi ile fotoğrafları yeniden gündem oldu. İşte Seda Sayan'ın eski kurye eşinin son hali ve o fotoğraflar...