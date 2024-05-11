Sinan Engin'den 3 sene sonra gönlünü kaptırdığı eski eşi... Seda Sayan'ın eski kurye eşiyle dudak dudağa fotoğrafı arşivden çıktı!

Seda Sayan, Türkiye'nin magazin gündeminin en parlayan isimlerinden biri olarak her zaman merak konusu olmuştur. Hem kendine özgü tarzıyla hem de sıra dışı hayat hikayesiyle, adı sık sık gündeme gelir. Seda Sayan, en son kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten, sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Yedinci kez nikah masasına oturan Seda Sayan'ın Sinan Engin'den 3 sene sonra gönlünü kaptırdığı eski kurye eşi ile fotoğrafları yeniden gündem oldu. İşte Seda Sayan'ın eski kurye eşinin son hali ve o fotoğraflar...
'Ben çorap kadınıyım' sözleriyle bir döneme damga vuran Seda Sayan'ın yaptığı her hareket magazin gündemini sallamaya devam ediyor.
En son yüzüne enjekte ettirdiği sünnet derisiyle çok konuşulan Seda Sayan 7.kez nikah masasına oturdu.
Aralarındaki yaş farkını önemsemeyen Seda Sayan gönlünü son olarak Çağlar Ökten'e kaptırdı. Çift hakkında dönem dönem 'boşanıyorlar' iddiaları ortaya atılsa da Seda Sayan bunları net bir şekilde reddediyor.