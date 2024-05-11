SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Sinan Engin'den 3 sene sonra gönlünü kaptırdığı eski eşi... Seda Sayan'ın eski kurye eşiyle dudak dudağa fotoğrafı arşivden çıktı!

Seda Sayan, Türkiye'nin magazin gündeminin en parlayan isimlerinden biri olarak her zaman merak konusu olmuştur. Hem kendine özgü tarzıyla hem de sıra dışı hayat hikayesiyle, adı sık sık gündeme gelir. Seda Sayan, en son kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten, sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Yedinci kez nikah masasına oturan Seda Sayan'ın Sinan Engin'den 3 sene sonra gönlünü kaptırdığı eski kurye eşi ile fotoğrafları yeniden gündem oldu. İşte Seda Sayan'ın eski kurye eşinin son hali ve o fotoğraflar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 10:58 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 13:44
Sinan Engin’den 3 sene sonra gönlünü kaptırdığı eski eşi... Seda Sayan’ın eski kurye eşiyle dudak dudağa fotoğrafı arşivden çıktı! 1

'Ben çorap kadınıyım' sözleriyle bir döneme damga vuran Seda Sayan'ın yaptığı her hareket magazin gündemini sallamaya devam ediyor.

Sinan Engin’den 3 sene sonra gönlünü kaptırdığı eski eşi... Seda Sayan’ın eski kurye eşiyle dudak dudağa fotoğrafı arşivden çıktı! 2

En son yüzüne enjekte ettirdiği sünnet derisiyle çok konuşulan Seda Sayan 7.kez nikah masasına oturdu.

Sinan Engin’den 3 sene sonra gönlünü kaptırdığı eski eşi... Seda Sayan’ın eski kurye eşiyle dudak dudağa fotoğrafı arşivden çıktı! 3

Aralarındaki yaş farkını önemsemeyen Seda Sayan gönlünü son olarak Çağlar Ökten'e kaptırdı. Çift hakkında dönem dönem 'boşanıyorlar' iddiaları ortaya atılsa da Seda Sayan bunları net bir şekilde reddediyor.

SON DAKİKA