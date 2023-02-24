Ateş Kuşları'nın Zıpkın'ı Erdem Şanlı bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu o hedefi şaşırttı meğer Erdem Şanlı...
Atv ekranlarında yayın macerasına çok kısa bir süre önce başlayan Ateş Kuşları, reytinglere bomba gibi düştü. Oyuncu kadrosunda İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu gibi isimleri bulunduran Ateş Kuşları, ilk bölümden itibaren çok sevildi. En çok merak edilen isimlerin başında da Zıpkın karakterine hayat veren Erdem Şanlı var. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlarsa aslen nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Erdem Şanlı olmak üzere ünlülerin memleketleri.
24.02.2023 16:05 - Son Güncelleme: 24.02.2023 16:05
Zıpkın yetimhaneden kaçarken abla gibi bildiği Mercan'nın elini öyle bir tutmuş ki bir daha asla bırakmamış. Önce Mercan'ı aile bellemiş sonra Ateş Kuşlarını… Onlar için her şeyi yapar.
Babası özel şirkette satış temsilcisi ve spor kulübü başkanı, annesi emekli muhasebeci. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazanıp okumak için İstanbul'a gelen ve sonrasında oyunculuğa atılan Erdem Şanlı hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konu ise memleketi oldu. İşte başta Erdem Şanlı olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.