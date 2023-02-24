Engin Akyürek, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Melis Birkan, Bige Önal... Ünlüler Rüştü Köknar Tezay'ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Engin Akyürek, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Melis Birkan, Bige Önal ve daha birçok isim... Ünlüler Rüştü Köknar Tezay'ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. 55 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden dizi sektörünün tanınmış isimlerinden Rüştü Köknar Tezay son yolculuğuna uğurlandı.
24.02.2023 16:29 - Son Güncelleme: 24.02.2023 16:35
Engin Akyürek, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Melis Birkan, Bige Önal... Ünlüler Rüştü Köknar Tezay'ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.