Engin Akyürek, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Melis Birkan, Bige Önal... Ünlüler Rüştü Köknar Tezay'ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

Köknar Rüştü Tezay için Fenerbahçe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Taraftarı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bayrağına sarılan Tezay'ın cenazesi camii avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Tezay'ın annesi Güner Tezay ve kardeşi Irmak Tezay, taziyeleri kabul etti.