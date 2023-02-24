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Haberler Magazin Engin Akyürek, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Melis Birkan, Bige Önal... Ünlüler Rüştü Köknar Tezay'ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Engin Akyürek, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Melis Birkan, Bige Önal... Ünlüler Rüştü Köknar Tezay'ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Engin Akyürek, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Melis Birkan, Bige Önal ve daha birçok isim... Ünlüler Rüştü Köknar Tezay'ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. 55 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden dizi sektörünün tanınmış isimlerinden Rüştü Köknar Tezay son yolculuğuna uğurlandı.

24.02.2023 16:29 - Son Güncelleme: 24.02.2023 16:35
Engin Akyürek, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Melis Birkan, Bige Önal... Ünlüler Rüştü Köknar Tezay’ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Engin Akyürek, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Melis Birkan, Bige Önal... Ünlüler Rüştü Köknar Tezay'ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

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Engin Akyürek, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Melis Birkan, Bige Önal... Ünlüler Rüştü Köknar Tezay’ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Yaklaşık iki aydır kanser tedavisi gören MDM Print Yönetim Kurulu Başkanı Köknar Rüştü Tezay'dan acı haber geldi. Tezay, geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayata veda etti.

Engin Akyürek, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Melis Birkan, Bige Önal... Ünlüler Rüştü Köknar Tezay’ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Köknar Tezay, "Ferhat ile Şirin" dizisinde de konuk oyunculuk yapmıştı. Çok sayıda ünlü isimle yakın arkadaş olan Köknar Tezay'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Engin Akyürek, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Melis Birkan, Bige Önal... Ünlüler Rüştü Köknar Tezay’ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Engin Akyürek sosyal medya hesabında "Güle güle Köknar" mesajını paylaştı.

Engin Akyürek, Binnur Kaya, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Melis Birkan, Bige Önal... Ünlüler Rüştü Köknar Tezay’ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Köknar Rüştü Tezay için Fenerbahçe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Taraftarı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bayrağına sarılan Tezay'ın cenazesi camii avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Tezay'ın annesi Güner Tezay ve kardeşi Irmak Tezay, taziyeleri kabul etti.

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