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Haberler Magazin Gerard Pique'nin annesinden Shakira'ya şiddet! Skandal görüntü ifşa oldu ağızlar açık kaldı: "Dünyanın en güzel kadını da olsan kaynana..."

Gerard Pique'nin annesinden Shakira'ya şiddet! Skandal görüntü ifşa oldu ağızlar açık kaldı: "Dünyanın en güzel kadını da olsan kaynana..."

Gerard Pique'nin annesinden Shakira'ya şiddet! Skandal görüntü ifşa oldu ağızlar açık kaldı. 12 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadılar, iki de çocukları oldu. Bu peri masalı Pique'nin Shakira'yı genç bir kadınla aldattığını öğrenmesiyle son buldu. Ardından intikam amaçlı yazılan bir şarkı ve yapılan karşılıklı göndermeler gündeme bomba gibi düştü. Tüm bunlardan sonra sosyal medyaya skandal bir video düştü! Gerard Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda Montserrat Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve sus işareti yaptığı görüldü.

24.02.2023 15:59 - Son Güncelleme: 24.02.2023 16:04
Gerard Pique’nin annesinden Shakira’ya şiddet! Skandal görüntü ifşa oldu ağızlar açık kaldı: Dünyanın en güzel kadını da olsan kaynana...

"DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI DA OLSAN KAYNANA..."

Gerard Pique'nin annesinden Shakira'ya şiddet! Skandal görüntü ifşa oldu ağızlar açık kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gerard Pique’nin annesinden Shakira’ya şiddet! Skandal görüntü ifşa oldu ağızlar açık kaldı: Dünyanın en güzel kadını da olsan kaynana...

Çift, 12 yıllık beraberliğin ardından 2022'nin haziran ayında birlikteliklerini resmen sonlandırmıştı. Shakira, ayrılık sonrasında Gerard Pique'nin kendisini aldattığını iddia etmişti.

Gerard Pique’nin annesinden Shakira’ya şiddet! Skandal görüntü ifşa oldu ağızlar açık kaldı: Dünyanın en güzel kadını da olsan kaynana...

KAYINVALİDESİNDEN ŞİDDET GÖRDÜ

Ayrılıklarının ardından sosyal medyaya flaş bir video düştü! Gerard Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.

Gerard Pique’nin annesinden Shakira’ya şiddet! Skandal görüntü ifşa oldu ağızlar açık kaldı: Dünyanın en güzel kadını da olsan kaynana...

Videoda Montserrat Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve sus işareti yaptığı görüldü.

Gerard Pique’nin annesinden Shakira’ya şiddet! Skandal görüntü ifşa oldu ağızlar açık kaldı: Dünyanın en güzel kadını da olsan kaynana...

Bu görüntüler sonrasında sosyal medya kullanıcıları Gerard Pique ve annesine tepki gösterdi

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