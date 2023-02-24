Gerard Pique'nin annesinden Shakira'ya şiddet! Skandal görüntü ifşa oldu ağızlar açık kaldı: "Dünyanın en güzel kadını da olsan kaynana..."
Gerard Pique'nin annesinden Shakira'ya şiddet! Skandal görüntü ifşa oldu ağızlar açık kaldı. 12 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadılar, iki de çocukları oldu. Bu peri masalı Pique'nin Shakira'yı genç bir kadınla aldattığını öğrenmesiyle son buldu. Ardından intikam amaçlı yazılan bir şarkı ve yapılan karşılıklı göndermeler gündeme bomba gibi düştü. Tüm bunlardan sonra sosyal medyaya skandal bir video düştü! Gerard Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda Montserrat Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve sus işareti yaptığı görüldü.
24.02.2023 15:59 - Son Güncelleme: 24.02.2023 16:04
"DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI DA OLSAN KAYNANA..."
Gerard Pique'nin annesinden Shakira'ya şiddet! Skandal görüntü ifşa oldu ağızlar açık kaldı.
Çift, 12 yıllık beraberliğin ardından 2022'nin haziran ayında birlikteliklerini resmen sonlandırmıştı. Shakira, ayrılık sonrasında Gerard Pique'nin kendisini aldattığını iddia etmişti.
KAYINVALİDESİNDEN ŞİDDET GÖRDÜ
Ayrılıklarının ardından sosyal medyaya flaş bir video düştü! Gerard Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.
Videoda Montserrat Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve sus işareti yaptığı görüldü.