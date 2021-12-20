Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora sırılsıklam aşık! Aşka geldi paylaştı sevgilisi bakın kim çıktı! Ekin Koç'un partneri meğer...
Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora sırılsıklam aşık! Başrollerini Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygışaroğlu ve Ekin Koç ile üstlendiği Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son olarak sevgilisi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram sayfasında paylaşım yapan Malbora'nın yedi yıldır aşk yaşadığı sevgilisini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte aşka gelen Aslıhan Malbora'nın o paylaşımı...
20.12.2021 18:22
- Son Güncelleme: 20.12.2021 18:22
Üç Kuruş dizisinde sergilediği performansla dikkat çeken Aslıhan Malbora, son olarak verdiği bir röportajla gündem olmuştu. İbrahim Selim'in YouYube kanalına konuk olan Malbora, oyuncu olduğuna ailesinin hala inanmadığını ve sektöre atılmadan önce onu vazgeçirmeye çalıştıklarını anlatmıştı.
Aslıhan Malbora "Ailem oyuncu olduğuma hala inanmıyor. Oyuncu olabileceğime inanmıyorlardı. Afyon'da, küçük yerden gelip de olan olmadı" demişti.
Aslıhan Malbora, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, sevgilisi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.