Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora sırılsıklam aşık! Aşka geldi paylaştı sevgilisi bakın kim çıktı! Ekin Koç’un partneri meğer...

Üç Kuruş dizisinde sergilediği performansla dikkat çeken Aslıhan Malbora, son olarak verdiği bir röportajla gündem olmuştu. İbrahim Selim'in YouYube kanalına konuk olan Malbora, oyuncu olduğuna ailesinin hala inanmadığını ve sektöre atılmadan önce onu vazgeçirmeye çalıştıklarını anlatmıştı.