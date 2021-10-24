Aslıhan Güner'den büyük jest! Sevgilisiyle Kapadokya'da öyle bir paylaşım yaptı ki, romantizm patlaması zirvelere çıktı! 'Canımdan bir parça...' Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Aslıhan Güner, bu kez bambaşka bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, 11 yıllık sevgilisi Mert Kılıç ile Kapadokya'da verdiği pozları ile Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çift Kapadokya'da adeta aşk tazeledi.