Aslıhan Güner'den büyük jest! Sevgilisiyle Kapadokya'da öyle bir paylaşım yaptı ki, romantizm patlaması zirvelere çıktı! 'Canımdan bir parça...'
Kuzey Yıldızı dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, son olarak Uzak Şehrin Masalı ile ekranlarda popülerliğini korumaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu son paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kendisi gibi oyuncu olan 11 yıllık sevgilisi Mert Kılıç ile paylaştığı romantik pozlar magazin gündemine bomba gibi oturdu. Çift Kapadokya'da adeta aşk tazeledi. Hayran kitlesinin beğenisini toplayan paylaşıma 'Sizin gibi çift ne gördüm ne tanıdım idolümsünüz' şeklinde yorumlar geldi. İşte o romantik fotoğraflar!
Aslıhan Güner'den büyük jest! Sevgilisiyle Kapadokya'da öyle bir paylaşım yaptı ki, romantizm patlaması zirvelere çıktı! 'Canımdan bir parça...' Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Aslıhan Güner, bu kez bambaşka bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, 11 yıllık sevgilisi Mert Kılıç ile Kapadokya'da verdiği pozları ile Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çift Kapadokya'da adeta aşk tazeledi.
Uzak Şehrin Masalı dizisindeki performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Aslıhan Güner kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile 2013'de nikâh masasına oturmuştu.
Aslıhan Güner ve Mert Kılıç birlikte rol aldıkları dizide iki aşığı canlandırırken gerçek hayatta da sevgili olmuşlardı.
Neredeyse 11'inci yıldır birlikte olan Aslıhan Güner ile Mert Kılıç'tan romantik bir paylaşım geldi.