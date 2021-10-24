Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in sevgilisi ile daha önce aynı filmde oynadıkları ortaya çıktı! Duyanlar şok geçirdi! Meğer çift önceden de...
Yargı'nın Ceylini ünlü oyuncu Pınar Deniz'in erkek arkadaşının da oyuncu olduğu ortaya çıktı. Bir süredir birliktelik yaşayan çiftin daha önce bir fimde partner oldukları öğrenildi. Şimdilerde Kanal D'de ekranlara gelen bir hayli de sevilen dizi 'Yargı'da 'Ceylin Erguvan' karakterine hayat veren Pınar Deniz, sevgilisi Yiğit Kirazcı ile birlikte AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi. Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan çiftin hangi filmde oynadıkları merak edildi.
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in sevgilisi ile daha önce aynı filmde oynadıkları ortaya çıktı. Duyanlar çok şaşırdı. Meğer çift önceden de tanışıyormuş. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Pınar Deniz ve Yiği Kirazcı önceki gün AVM'de el ele objektiflere yakalandı. Mutlu oldukları her hallerinden belli olan çiftin arasından su sızmıyor. Samimi pozlar veren çiftin daha önce aynı filmde birlikte rol aldıkları öğrenildi. Pınar Deniz ve Yiği Kirazcı çiftinin daha o zamandan ilişki yaşayacakları belliymiş. İşte haberin detayları...
Oyuncu Pınar Deniz ve meslektaşı Yiğit Kirazcı'nın 'Aşkın Kıyameti' adlı filmde birlikte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.
ARTIK KAÇMIYORLAR!
Filmde birlikte rol aldıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, artık magazinden kaçmıyor. İkili, önceki gün samimi bir şekilde görüntülendi.