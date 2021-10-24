Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in sevgilisi ile daha önce aynı filmde oynadıkları ortaya çıktı! Duyanlar şok geçirdi! Meğer çift önceden de...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in sevgilisi ile daha önce aynı filmde oynadıkları ortaya çıktı. Duyanlar çok şaşırdı. Meğer çift önceden de tanışıyormuş. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Pınar Deniz ve Yiği Kirazcı önceki gün AVM'de el ele objektiflere yakalandı. Mutlu oldukları her hallerinden belli olan çiftin arasından su sızmıyor. Samimi pozlar veren çiftin daha önce aynı filmde birlikte rol aldıkları öğrenildi. Pınar Deniz ve Yiği Kirazcı çiftinin daha o zamandan ilişki yaşayacakları belliymiş. İşte haberin detayları...