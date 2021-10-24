Kaan Yıldırım Hadise'yi çabuk unuttu! Yeni sevgilisini sosyal medya hesabından böyle paylaştı! Herkes aşk acısı çekiyor sanıyordu, meğer...
Bir dönem fırtınalı bir aşka yelken açan oyuncu Kaan Yıldırım ve Hadise henüz bilinmeyen bir nedenle tek kalemde birbirlerini silmişti. Kısa sürede yeni bir ilişki içine giren Hadise yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile şimdilerde mutlu günler geçiriyor. Kaan Yıldırım'ın ise aşk acısı çektiği zannediliyordu. Meğer ailesiyle güllük gülistanlık yaşıyormuş. Sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile de bunu belgemiş oldu. Yakışıklı oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Özellikle farklı ülkelerden bir çok kadın kullancı fotoğrafa akın etti.
Yaklaşık 2 yıl bielikte olan ancak bir süre önce ilişkilerini sonlandırma kararı alan Kaan Yıldırım'ın biten ilişki sonrası acı çektiği düşünülüyordu. Bir süre gündemden uzak duran başarılı oyuncu İnstagram hesabındanki paylaşımıyla pistlere geri döndü. Hadise'den ayrıldıktan sonra bomba paylaşımlar yapmaya başlayan Yıldırım'ın özellikle son paylaşımı olay oldu. Yakışıklılığı ile pek çok kadın hayranı bulunan Kaan Yıldırım'ın Hadise'den ayrılığı sonrası sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarına 'Hadise bu yakışıklılığı kaybetti' yorumunda bulunuyordu. Ancak hikayesindeki son paylaşımı ağızları açık bıraktı 'bu ne tatlılık' dedirtti.
Kaan Yıldırım bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğrafı paylaştı. Yeğeniyle birlikte sabah Pazar yürüyüşüne çıkan Yıldırım fotoğrafa "Sunday Walk" notunu düştü.
Kendisi de oldukça tatlı çıkan Kaan Yıldırım'un bu fotoğrafının altına Arabistan'dan Dubai'ye, Ukrayna'dan Gürcistan'a çok sayıda ülkeden kadınlar yorum yağdırdı.
Oldukça ilgi gösterilen bir isim haline gelen Kaan Yıldırım'ın yaptığı son hikaye ve gönderi paylaşımlarından Hadise'yi tek kalemde sildiği ve aşk acısını atlattığı görülüyor.