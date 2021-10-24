Kaan Yıldırım Hadise’yi çabuk unuttu! Yeni sevgilisini sosyal medya hesabından böyle paylaştı! Herkes aşk acısı çekiyor sanıyordu, meğer...

Yaklaşık 2 yıl bielikte olan ancak bir süre önce ilişkilerini sonlandırma kararı alan Kaan Yıldırım'ın biten ilişki sonrası acı çektiği düşünülüyordu. Bir süre gündemden uzak duran başarılı oyuncu İnstagram hesabındanki paylaşımıyla pistlere geri döndü. Hadise'den ayrıldıktan sonra bomba paylaşımlar yapmaya başlayan Yıldırım'ın özellikle son paylaşımı olay oldu. Yakışıklılığı ile pek çok kadın hayranı bulunan Kaan Yıldırım'ın Hadise'den ayrılığı sonrası sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarına 'Hadise bu yakışıklılığı kaybetti' yorumunda bulunuyordu. Ancak hikayesindeki son paylaşımı ağızları açık bıraktı 'bu ne tatlılık' dedirtti.