Mankenler kraliçesiydi Yeşilçam yıldızı oldu! Bahar Erdeniz'in oğlu o ünlü oyuncuymuş! Babası da Fenerbahçe'nin o efsanesi
Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in oğlunu görenler şaşkına döndü! Fenerbahçeli futbolcu ile sahada evlenmişti Yeşilçam oyuncusu... Bahar Erdeniz 21 Mayıs 1971'de Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı ve birinci seçildi. Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşen ünlü çiftin bir oğlu oldu. O isim şimdilerde ekranda boy gösteren yakışıklı bir ünlü.
17.08.2022 09:07 - Son Güncelleme: 17.08.2022 09:09
Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti. Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine böyle yansıdı.