Aşkları Deliha filminde başlamıştı! 4 sene evvel evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızına bakın! Jan Asya'yı kimi anneye kimi babaya benzetti

Türkiye'nin sevilen oyuncuları Gupse Özay ve Barış Arduç, Deliha filminde başlayan aşklarını 4 yıl önce evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu evlilikleriyle göz kamaştıran Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Jan Asya ismini verdikleri kızları ise ilgi odağı oldu. İşte Barış Arduç ve Gupse Özay'ın biricik kızları Jan Asya...