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Aşkları Deliha filminde başlamıştı! 4 sene evvel evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızına bakın! Jan Asya'yı kimi anneye kimi babaya benzetti

Türkiye'nin sevilen oyuncuları Gupse Özay ve Barış Arduç, Deliha filminde başlayan aşklarını 4 yıl önce evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu evlilikleriyle göz kamaştıran Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Jan Asya ismini verdikleri kızları ise ilgi odağı oldu. İşte Barış Arduç ve Gupse Özay'ın biricik kızları Jan Asya...

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 22:03 Güncelleme Tarihi08 Eylül 2024, 22:03
Aşkları Deliha filminde başlamıştı! 4 sene evvel evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç’un kızına bakın! Jan Asya’yı kimi anneye kimi babaya benzetti 1

Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Jan Asya ismini verdikleri kızları ilgi odağı oldu. İşte Barış Arduç ve Gupse Özay'ın biricik kızları Jan Asya...

Aşkları Deliha filminde başlamıştı! 4 sene evvel evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç’un kızına bakın! Jan Asya’yı kimi anneye kimi babaya benzetti 2

Birçok kişi Barış Arduç'u Kiralık Aşk dizisinde tanıdı. Ancak Barış Arduç'un asıl yıldızlaştığı yapım Deliha idi.

Aşkları Deliha filminde başlamıştı! 4 sene evvel evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç’un kızına bakın! Jan Asya’yı kimi anneye kimi babaya benzetti 3

Deliha filminde hem aradığı aşkı hem de şöhreti yakalamıştı Barış Arduç.

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