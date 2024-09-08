Yeşilçam'da Münir Özkul ve Adile Naşit'in efsane filmi Neşeli Günler'de inanılmaz hata! Filmin ortasında set çalışanının...

Yeşilçam'ın unutulmaz klasiği Münir Özkul ve Adile Naşit'in bir araya geldiği Neşeli Günler, yıllardır kahkahalarla izlenen bir başyapıt. Ancak, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bir hata, yıllar sonra gündeme geldi! Filmin ortasında, bir sahnede set çalışanının eli görüntülendi. İşte Neşeli Günler'deki o inanılmaz hata!
Yeşilçam'ın unutulmaz klasiği Münir Özkul ve Adile Naşit'in bir araya geldiği Neşeli Günler, yıllardır kahkahalarla izlenen bir başyapıt. Ancak, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bir hata, yıllar sonra gündeme geldi! Filmin ortasında, bir sahnede set çalışanının eli görüntülendi. İşte Neşeli Günler'deki o inanılmaz hata!
Şener Şen, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Neşeli Günler, turşu sahnesiyle 7'den 70'e herkesin hafızasına kazındı.
1978 yapımı Neşeli Günler filminin çoğunluğu İstanbul'da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.