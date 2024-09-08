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Engin Altan Düzyatan'ın oğluna bakın! Manchester City'in antrenmanını izlemeye gittiler

ATV ekranlarında Milyoner Aile'nin sunuculuğunu üstlenen Engin Altan Düzyatan, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da örnek isimler arasında yer alıyor. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenen Engin Altan Düzyatan, çocuklarına olan düşkünlüğü ile de biliniyor. Son olarak oğlu Emir Aras ile Manchester City'in antrenmanını izlemeye giden Engin Altan Düzyatan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 20:37 Güncelleme Tarihi08 Eylül 2024, 21:00
Engin Altan Düzyatan’ın oğluna bakın! Manchester City’in antrenmanını izlemeye gittiler 1

ATV ekranlarında Milyoner Aile'nin sunuculuğunu üstlenen Engin Altan Düzyatan, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da örnek isimler arasında yer alıyor. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenen Engin Altan Düzyatan, çocuklarına olan düşkünlüğü ile de biliniyor. Son olarak oğlu Emir Aras ile Manchester City'in antrenmanını izlemeye giden Engin Altan Düzyatan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Engin Altan Düzyatan’ın oğluna bakın! Manchester City’in antrenmanını izlemeye gittiler 2

Diriliş Ertuğrul, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı derken yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın şimdiki durağı Milyoner Aile yarışması oldu.

Engin Altan Düzyatan’ın oğluna bakın! Manchester City’in antrenmanını izlemeye gittiler 3

Başarılı kariyerinin haricinde özel yaşamıyla da merak edilen Engin Altan Düzyatan, aile hayatıyla örnek isimler arasında yer alıyor.

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