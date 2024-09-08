Engin Altan Düzyatan'ın oğluna bakın! Manchester City'in antrenmanını izlemeye gittiler

ATV ekranlarında Milyoner Aile'nin sunuculuğunu üstlenen Engin Altan Düzyatan, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da örnek isimler arasında yer alıyor. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenen Engin Altan Düzyatan, çocuklarına olan düşkünlüğü ile de biliniyor. Son olarak oğlu Emir Aras ile Manchester City'in antrenmanını izlemeye giden Engin Altan Düzyatan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.