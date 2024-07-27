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Aşkın Nur Yengi'nin 12 kilo verdiren sırrı! Resmen iğne ipliğe döndü! Tek tek anlattı: Tam 16 saat boyunca...

Türk pop müziğinin güçlü sesi Aşkın Nur Yengi, son dönemde verdiği kilolarla adeta yeniden doğdu. Ünlü sanatçı, tam 12 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü. Aşkın Nur Yengi, zayıflama sürecinde uyguladığı yöntemleri ve sırrını tek tek anlattı. İşte Aşkın Nur Yengi'nin 12 kilo verdiren sırrı...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 19:46 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 19:46
Aşkın Nur Yengi’nin 12 kilo verdiren sırrı! Resmen iğne ipliğe döndü! Tek tek anlattı: Tam 16 saat boyunca... 1

Türk pop müziğinin güçlü sesi Aşkın Nur Yengi, son dönemde verdiği kilolarla adeta yeniden doğdu. Ünlü sanatçı, tam 12 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü. Aşkın Nur Yengi, zayıflama sürecinde uyguladığı yöntemleri ve sırrını tek tek anlattı. İşte Aşkın Nur Yengi'nin 12 kilo verdiren sırrı...

Aşkın Nur Yengi’nin 12 kilo verdiren sırrı! Resmen iğne ipliğe döndü! Tek tek anlattı: Tam 16 saat boyunca... 2

Türk pop müziğine sesiyle damga vuran Aşkın Nur Yengi şimdilerde konserden konsere koşuyor.

Aşkın Nur Yengi’nin 12 kilo verdiren sırrı! Resmen iğne ipliğe döndü! Tek tek anlattı: Tam 16 saat boyunca... 3

Özel hayatıyla da magazin gündeminin yakın markajında olan Aşkın Nur Yengi'nin zayıflaması gözlerden kaçmadı.

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