Taze damat Kadir Ezildi'nin sır gibi saklanan babası ortaya çıktı! 'Onu affetmiyorum' demişti

1 Temizlik sevdasıyla milyonlarca kitle edinen Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Ezildi'nin evlilik sürecinde attığı her adım magazin manşetlerini süslerken bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu. Kadir Ezildi'nin yıllardır sır gibi saklanan babası nihayet ortaya çıktı.

2 Temizliğe olan sevgilisiyle fenomen olan Kadir Ezildi, magazin gündemine evleneceği haberleriyle bomba gibi düştü.