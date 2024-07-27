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Taze damat Kadir Ezildi'nin sır gibi saklanan babası ortaya çıktı! 'Onu affetmiyorum' demişti

Temizlik sevdasıyla milyonlarca kitle edinen Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Ezildi'nin evlilik sürecinde attığı her adım magazin manşetlerini süslerken bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu. Kadir Ezildi'nin yıllardır sır gibi saklanan babası nihayet ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 20:26 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 20:26
Taze damat Kadir Ezildi’nin sır gibi saklanan babası ortaya çıktı! ’Onu affetmiyorum’ demişti 1

Temizlik sevdasıyla milyonlarca kitle edinen Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Ezildi'nin evlilik sürecinde attığı her adım magazin manşetlerini süslerken bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu. Kadir Ezildi'nin yıllardır sır gibi saklanan babası nihayet ortaya çıktı.

Taze damat Kadir Ezildi’nin sır gibi saklanan babası ortaya çıktı! ’Onu affetmiyorum’ demişti 2

Temizliğe olan sevgilisiyle fenomen olan Kadir Ezildi, magazin gündemine evleneceği haberleriyle bomba gibi düştü.

Taze damat Kadir Ezildi’nin sır gibi saklanan babası ortaya çıktı! ’Onu affetmiyorum’ demişti 3

Geçtiğimiz haftalarda Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi'nin attığı her adım yakından takip edildi. Ancak bu sefer evlilik haberlerinin dışında bambaşka bir olay magazin gündemine bomba gibi oturdu.

Kadir Ezildi'nin yıllardır sır gibi saklanan babası ortaya çıktı.

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