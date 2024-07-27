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2 sene önce Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı! Barış Arduç ve Gupse Özay'ın arasındaki yaş farkı şoke etti! Tamı tamına...

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen çiftlerinden Barış Arduç ve Gupse Özay, 2 yıl önce kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamışlardı. Magazin gündemine sık sık düşen çift bu kez bambaşka bir konuyla gündem oldu.Çiftin arasındaki yaş farkı, sosyal medyada ve magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Meğer Barış Arduç ve Gupse Özay arasında...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 17:45 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 17:47
2 sene önce Jan Asya’yı kucaklarına almışlardı! Barış Arduç ve Gupse Özay’ın arasındaki yaş farkı şoke etti! Tamı tamına... 1

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen çiftlerinden Barış Arduç ve Gupse Özay, 2 yıl önce kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamışlardı. Magazin gündemine sık sık düşen çift bu kez bambaşka bir konuyla gündem oldu. Çiftin arasındaki yaş farkı, sosyal medyada ve magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Meğer Barış Arduç ve Gupse Özay arasında...

2 sene önce Jan Asya’yı kucaklarına almışlardı! Barış Arduç ve Gupse Özay’ın arasındaki yaş farkı şoke etti! Tamı tamına... 2

2014 yılında vizyona giren Deliha filminin setinde tanışan çift 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşımıştı.

2 sene önce Jan Asya’yı kucaklarına almışlardı! Barış Arduç ve Gupse Özay’ın arasındaki yaş farkı şoke etti! Tamı tamına... 3

Gupse Özay 2022 yılında da Jan Asya'yı doğurmuştu.

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