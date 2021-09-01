Demet Özdemir mayosuyla serin sulardan poz verdi eller ayaklar titredi! Sevgilisi Oğuzhan Koç kıskanmasın da ne yapsın
Demet Özdemir'den havalı pozlar! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, siyah mayosuyla serin sularda ile verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma Özdemir'in hayranları kayıtsız kalamazken, zerafeti beğeni topladı. Öte yandan 'Oğuzhan Koç kıskanmasın da ne yapsın' yorumları eksik olmadı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
01.09.2021 15:13
- Son Güncelleme: 01.09.2021 15:13
İŞTE O POZLAR
Demet Özdemir için "Çok havalısın", "Su gibi bir güzellik", "Mavi en çok sana yakışıyor" yorumlarında bulundu.