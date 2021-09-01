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Haberler Magazin Demet Özdemir mayosuyla serin sulardan poz verdi eller ayaklar titredi! Sevgilisi Oğuzhan Koç kıskanmasın da ne yapsın

Demet Özdemir mayosuyla serin sulardan poz verdi eller ayaklar titredi! Sevgilisi Oğuzhan Koç kıskanmasın da ne yapsın

Demet Özdemir'den havalı pozlar! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, siyah mayosuyla serin sularda ile verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma Özdemir'in hayranları kayıtsız kalamazken, zerafeti beğeni topladı. Öte yandan 'Oğuzhan Koç kıskanmasın da ne yapsın' yorumları eksik olmadı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

01.09.2021 15:13 - Son Güncelleme: 01.09.2021 15:13
Demet Özdemir mayosuyla serin sulardan poz verdi eller ayaklar titredi! Sevgilisi Oğuzhan Koç kıskanmasın da ne yapsın

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Özdemir, bir dergi için verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Demet Özdemir mayosuyla serin sulardan poz verdi eller ayaklar titredi! Sevgilisi Oğuzhan Koç kıskanmasın da ne yapsın

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede gündem olarak sosyal medyaya damga vurdu.

Demet Özdemir mayosuyla serin sulardan poz verdi eller ayaklar titredi! Sevgilisi Oğuzhan Koç kıskanmasın da ne yapsın

Binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımlara hayranları kayıtsız kalamadı.

Demet Özdemir mayosuyla serin sulardan poz verdi eller ayaklar titredi! Sevgilisi Oğuzhan Koç kıskanmasın da ne yapsın

İŞTE O POZLAR

Demet Özdemir için "Çok havalısın", "Su gibi bir güzellik", "Mavi en çok sana yakışıyor" yorumlarında bulundu.

Demet Özdemir mayosuyla serin sulardan poz verdi eller ayaklar titredi! Sevgilisi Oğuzhan Koç kıskanmasın da ne yapsın

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Özdemir'in fotoğraflarına 'Oğuzhan kıskanmasın da ne yapsın' yorumlarını yapmaktan geri kalmadı.

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