Aşk-ı Memnu'nun Peyker’ine bakın! Nur Fettahoğlu yatak odasından paylaştı sosyal medya sallandı hem pozuyla hem tarzıyla çok konuşuldu
Nur Fettahoğlu'nun yatak odası paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! Nur Fettahoğlu, Aşk-ı Memnu'daki "Peyker Yöreoğlu" rolüyle hafızalara kazınmıştı. Son olarak 'Kağıt Ev' dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile başrollü paylaşan Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçen haftalarda siyah mayosuyla yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Fettahoğlu, şimdi ise yatak pozuyla gündeme geldi. İddialı ev haliyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, yatakta verdiği bir pozu Instargam hesabında "Sınırlı akıl, limitsiz ruh... Hoş gel" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Nur Fettahoğlu'nun sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
13.11.2021 18:52
- Son Güncelleme: 13.11.2021 18:52
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Peyker karakteriyle hafızalara kazınan Bur Fettahoğlu, son olarak 'Kağıt Ev' dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile başrollü paylaşmıştı.
İddialı ev haliyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, yatakta verdiği bir pozu Instargam hesabında "Sınırlı akıl, limitsiz ruh... Hoş gel" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.