Aşk 101’in yıldızları Bade İşçil ve Mert Fırat'ın o dizide birlikte olduklarını gören şoke oluyor! Efsane dizide birlikte rol aldıkları ortaya çıktı!
Aşk 101 dizisinde birlikte rol alan ünlü oyuncular Bade İşçil ve Mert Fırat'ın yıllar önce aynı projede rol aldığı ortaya çıktı. Dizi camiasında bir çok ünlü isim geçmişte aynı projede yer alıp izleyiciler tarafından ilgi görünce farklı projelerde aynı oyunculara teklif gidebiliyor. Örneğin Kırmız Oda dizisinin ilk bölümlerinde birlikte rol alan oyuncu Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu şimdilerde en çok izlenen dizilerin başında gelen Camdaki Kız'da başrol oynuyor. İşte Bade İşçil ve Mert Fırat'ın birlkte rol aldığı o merak edilen dizi... Buse Varol başka ülkeye gitti: Alişan'dan ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu! Ünlü çift yollarını ayırdı! Nedeni ise...
Aşk 101'in yıldızları Bade İşçil ve Mert'ten o dizide birlikte olduklarını gören şoke oluyor. Bir dönemin efsane dizisinde birlikte rol aldıkları ortaya çıktı. Sektörde birlikte oynadıkları projede izleyicinin beğenisini kazanan oyuncular bir sonraki projelerde de birlikte rol alıyor. Bu oyunculardan biri de Bade İşçil ve Mert Fırat oldu. Geçtiğimiz haftalarda final yapan gençlik dizisi 101'de birlikte rol alan iki oyuncunun geçmişte çok konuşulan bir dizide de yine aynı seti paylaştıkları ortaya çıktı.
Başrollerinde Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Tülin Özen gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Bade İşçil ve Mert Fırat birlikte oynamıştı. Fırat, dizide İşçil'in eşinin arkadaşını canlandırmıştı.
Ufak Tefek Cinayetler isimli diziyle büyük ilgi çeken oyunculardan Bade İşçil ve Mert Fırat Aşk 101 dizisinde yine beraber oldu.