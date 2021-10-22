Aşk 101’in yıldızları Bade İşçil ve Mert Fırat'ın o dizide birlikte olduklarını gören şoke oluyor! Efsane dizide birlikte rol aldıkları ortaya çıktı!

Aşk 101'in yıldızları Bade İşçil ve Mert'ten o dizide birlikte olduklarını gören şoke oluyor. Bir dönemin efsane dizisinde birlikte rol aldıkları ortaya çıktı. Sektörde birlikte oynadıkları projede izleyicinin beğenisini kazanan oyuncular bir sonraki projelerde de birlikte rol alıyor. Bu oyunculardan biri de Bade İşçil ve Mert Fırat oldu. Geçtiğimiz haftalarda final yapan gençlik dizisi 101'de birlikte rol alan iki oyuncunun geçmişte çok konuşulan bir dizide de yine aynı seti paylaştıkları ortaya çıktı.