Ünlü çift yollarını ayırdı! Buse Varol Alişan'la ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu: Nedeni de belli oldu, meğer...
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Alişan ve biricik eşi Buse Varol henüz evliliklerinin baharında rotalarını ayırdı. 2018 yılında evlenen çiftin Burak ve Eliz Tektaş adında iki çocuğu bulunuyor. Sosyal medyayı çok kullanan ünlülerden olan Buse Varol ayrıldıklarını da İnstagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu. Çiftin ayrıldığını duyanlar da detayları araştırmaya başladı. İşte Buse Varol'un ayrıldıklarını belgelediği o paylaşımı...
Buse Varol Alişan çifti yollarını ayırdı. Varol, Alişan'la ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu. Ayrılıklarının nedeni de yine o fotoğrafla ortaya çıktı. 2 çocuk annesi, İnstagram hesabının hikaye kısmından şehir dışına gittiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Varol, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğrafıyla herkesi büyülemişti. Yüzlerce kullanıcı da kıskançlığı ile tanınan Alişan'a gönderme yaparak; "Kıskandıracak pozlar" yorumunu yapmıştı. Şimdi de farklı bir şehre giden Varol Alişan'ın hayranlarını üzdü. Çiftin rotaları bir süreliğine değişti.
Son paylaşımında şehir dışına gittiğini gösteren bir fotoğraf paylaşan Buse Varol'un yanında Alişan'ın olmaması dikkat çekti. Çiftin arasında kısa bir sürelik ayrılık girdi. Birbirlerini çok seven ikilinin arasına mesafe girmesi hayranlarını üzdü. Buse Varol'un nereye gittiği bilinmese de işiyle ilgili olduğu düşünülüyor.
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Geçtiğimiz yaz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronvirüs nedeniyle kaybeden Alişan, yeğenlerine kol kanat germeye ve sahip çıkmaya devam ediyor. "Onlar artık benim çocuklarım" diyen Alişan söylediğini de yapıyor ve yeğenleriyle yakından ilgileniyor. Hatta oğluyla aynı okulda okuyan iki yeğenini bizzat okula bırakıp çıkış saatlerinde de alıyor.
Ancak ünlü şarkıcı hakkında dün bir iddia ortaya atıldı. Alişan'ın yeğenlerini okula almak için gittiği okulda park krizi yaşandığı ileri sürüldü.
'OKUL ÖNÜNDE YER TUTULDU' İDDİASI
Okul çıkış saatinde park edecek yeri olmayan Levent'teki bir özel okulun hemen önünde Alişan'ın şoförü tarafından trafik konisi konarak, ünlü şarkıcıya özel yer tutulduğunu gören velilerin bu duruma tepki gösterdiği iddia edildi.