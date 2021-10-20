Ünlü çift yollarını ayırdı! Buse Varol Alişan'la ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu: Nedeni de belli oldu, meğer...

Buse Varol Alişan çifti yollarını ayırdı. Varol, Alişan'la ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu. Ayrılıklarının nedeni de yine o fotoğrafla ortaya çıktı. 2 çocuk annesi, İnstagram hesabının hikaye kısmından şehir dışına gittiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Varol, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğrafıyla herkesi büyülemişti. Yüzlerce kullanıcı da kıskançlığı ile tanınan Alişan'a gönderme yaparak; "Kıskandıracak pozlar" yorumunu yapmıştı. Şimdi de farklı bir şehre giden Varol Alişan'ın hayranlarını üzdü. Çiftin rotaları bir süreliğine değişti.