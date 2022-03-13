Asiye'nin gözyaşlarının dinmediği Kardeşlerim'den kötü haber geldi! O güzel oyuncunun diziye vedası herkesi yıktı geçti! Harika gidecek derken...

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri gündemden düşmeyen Kardeşlerim dizisi 43. bölüme kadar ilgi ile takip edildi. 44. bölümünün de önümüzdeki Cumartesi günü yayınlanması planlanırken, gelen ayrılık haberi herkesi yıktı geçti. Fenomen dizide ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Nilsu Yılmaz'ın ayrıldığı diziden son zamanlarda Gözde Türker'in ayrılacağı konuşuluyordu ancak ters köşe oldu. Bu kez o güzel oyuncunun diziden ayrılacağı iddia edildi.