Asiye'nin gözyaşlarının dinmediği Kardeşlerim'den kötü haber geldi! O güzel oyuncunun diziye vedası herkesi yıktı geçti! Harika gidecek derken...
Kardeşlerim dizisinde izleyiciyi üzen ayrılık iddiası! Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisinden kötü haber geldi. Bir gün önce 43. bölümü yayınlanan dizi yine izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı. 44. bölüm fragmanı da hemen 43. bölüm bitiminde paylaşıldı. Yeni bölümlerde o ünlü oyuncunun diziye veda edeceği öne sürüldü. Karakterin hikayesinin sonlanması nedeniyle oyuncunun da diziden ayrılacağı konuşuldu. İşte olayın perde arkası…
ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri gündemden düşmeyen Kardeşlerim dizisi 43. bölüme kadar ilgi ile takip edildi. 44. bölümünün de önümüzdeki Cumartesi günü yayınlanması planlanırken, gelen ayrılık haberi herkesi yıktı geçti. Fenomen dizide ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Nilsu Yılmaz'ın ayrıldığı diziden son zamanlarda Gözde Türker'in ayrılacağı konuşuluyordu ancak ters köşe oldu. Bu kez o güzel oyuncunun diziden ayrılacağı iddia edildi.
ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim her Cumartesi yayınlanan yeni bölümleriyle izleyicisini büyülemeye devam ediyor. Son bölümüyle geçtiğimiz Cumartesi günü yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizi reyting sıralamasında da her defasında zirveye oynuyor. Cumartesi günlerinin bir diğer iddialı dizisi hakkında ortaya atılan iddia herkesi derinden sarstı. Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin rol aldığı Kardeşlerim'de ayrılık çanları mı çalıyor? İşte detaylar...
Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin yazdığı Kardeşlerim, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor. Dün 43. bölümü izleyiciden tam not alırken bir ismin kadroya veda edeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
AHU YAĞTU KARDEŞLERİM'DEN AYRILACAK MI?
Uzun yıllardır oyunculuk yapan ve modellikten gelen isimlerden olan Ahu Yağtu, etkili performansı ile Kardeşlerim dizisindeki başarılı performansıyla göz dolduruyor.