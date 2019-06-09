Bir dönemler Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı ile aşk yaşayan Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu hayrete düşürdü

Muhteşem Yüzyıl'ın unutulmaz oyuncusu Nur Fettahoğlu, Mahidevran rolüyle hafızlara kazınmıştı. Oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Muhteşem Yüzyıl dizisinin yıldızı Nur Fettahoğlu, eski eşleriyle gündeme geldi. Muhteşem Yüzyıl nesli tarafından Mahidevran olarak da tanınan Nur Fettahoğlu daha önce iki evlilik yapmıştı. İşte Nur Fettahoğlu hakkında bilmediğini o gerçekler. Ünlülerin eski eşleri herkesi hayrete düşürdü.

09.06.2019 20:59 - Son Güncelleme: 09.06.2019 21:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





