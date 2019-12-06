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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hakkında şaşırtan gerçek! Gözlerden uzak yaşıyordu

2006 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar bir ekran klasiği haline geldi. Tecrübeli oyuncuların yanı sıra dizinin genç yıldızları da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizi başladığında henüz küçükcük çocuklar olan Arka Sokaklar'ın küçük yıldızları şimdi koca birer yetişkin. Onlardan biri de Yüsra Geyik. Artık 29 yaşında genç bir kadın olan Yüsra Geyik, sosyal medyada yakından takip ediliyor. Hakkında her detay merak edilen Yüsra Geyik hakkında en çok merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Peki Yüsra Geyik aslen nereli? İşte başta Yüsra Geyik olmak üzere ünlülerin memleketleri.

06.12.2019 12:28 - Son Güncelleme: 06.12.2019 12:29
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hakkında şaşırtan gerçek! Gözlerden uzak yaşıyordu

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'in memleketi neresi? İşte ünlülerin memleketleri.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hakkında şaşırtan gerçek! Gözlerden uzak yaşıyordu

Taner Ölmez

Tunceli

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hakkında şaşırtan gerçek! Gözlerden uzak yaşıyordu

Cüneyt Arkın

Eskişehir

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hakkında şaşırtan gerçek! Gözlerden uzak yaşıyordu

Ediz Hun

İstanbul

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hakkında şaşırtan gerçek! Gözlerden uzak yaşıyordu

Kıvanç Tatlıtuğ

Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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