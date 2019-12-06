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Masterchef'in Ekin'i ve Rıfat'ın bu halleri sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

MasterChef adlı yemek yarışması hem sosyal medyada hem de ekranlarda çok fazla konuşuluyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmanın yarışmacıları, izleyiciler tarafından yakın mercek altına alındı. MasterChef yarışmacılarından Güzide, Ekin, Yasin, Alican, Cemre, Batuhan ve Rıfat'ın eski halleri çok konuşuldu. İşte MasterChef yarışmacılarının eski halleri.

06.12.2019 11:56 - Son Güncelleme: 06.12.2019 11:56
Masterchef'in Ekin'i ve Rıfat'ın bu halleri sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Batuhan Bayır

Masterchef'in Ekin'i ve Rıfat'ın bu halleri sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Cemre Uyanık

Masterchef'in Ekin'i ve Rıfat'ın bu halleri sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Rıfat Yurttaş

Rıfat'ın saçlarının protez olduğunu biliyor muydunuz?

Masterchef'in Ekin'i ve Rıfat'ın bu halleri sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Suna Aydın

Masterchef'in Ekin'i ve Rıfat'ın bu halleri sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Yasin Obuz

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