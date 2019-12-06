Masterchef'in Ekin'i ve Rıfat'ın bu halleri sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı
MasterChef adlı yemek yarışması hem sosyal medyada hem de ekranlarda çok fazla konuşuluyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmanın yarışmacıları, izleyiciler tarafından yakın mercek altına alındı. MasterChef yarışmacılarından Güzide, Ekin, Yasin, Alican, Cemre, Batuhan ve Rıfat'ın eski halleri çok konuşuldu. İşte MasterChef yarışmacılarının eski halleri.
06.12.2019 11:56
- Son Güncelleme: 06.12.2019 11:56
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