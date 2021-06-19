Arka Sokaklar’ın Zeliha Çoban’ı Yüsra Geyik bakın nasıl veda etti! 15 yıllık macera bitti Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş…

Son sahnesinin ardından çekilen bir videoyu Instagram hesabında yayınlayan Geyik, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Sevgili ailem, mesleğe doğduğum, doyduğum, güldüğüm, ağladığım, üzüldüğüm, sevdiğim( ama en çok sevdiğim) -ben olduğum- "yaşar" olduğum, belki biraz çocukluğum, kesinlikle gençliğim ve olgunluğum… Yani hayatım. Siz benim her şeyimsiniz.