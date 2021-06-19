Arka Sokaklar’ın Zeliha Çoban’ı Yüsra Geyik bakın nasıl veda etti! 15 yıllık macera bitti Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş…
Arka Sokaklar'ın Zeliha Çoban'ı Yüsra Geyik bakın nasıl veda etti! 15 yıllık macera bitti Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş… Ekranların uzun soluklu dizisi bu akşam ekrana gelen bölümüyle sezon finali yaptı. Öte yandan 15 yıldır izleyiciyle buluşan dizide iki ayrılık yaşandı. Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterini canlandıran Yüsra Geyik ile oğlu Tekin'e haya veren Onur Bay diziye veda etti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Geyik, Instagram hesabında bir veda paylaşımı yayınlamayı da ihmal etmedi. Geyik'in paylaşımı takipçilerini duygulandırdı. İşte Yüsra Geyik'in o paylaşımı…
Son sahnesinin ardından çekilen bir videoyu Instagram hesabında yayınlayan Geyik, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Sevgili ailem, mesleğe doğduğum, doyduğum, güldüğüm, ağladığım, üzüldüğüm, sevdiğim( ama en çok sevdiğim) -ben olduğum- "yaşar" olduğum, belki biraz çocukluğum, kesinlikle gençliğim ve olgunluğum… Yani hayatım. Siz benim her şeyimsiniz.