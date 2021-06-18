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Güldür Güldür Mesut bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı Uğur Bilgin memleketiyle şaşırttı

Güldür Güldür Mesut bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı… Ali Sunal'ın sunduğu şov programı Güldür Güldür'de Mesut karakterini canlandıran Uğur Bilgin'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Programın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Uğur Bilgin'in özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Uğur Bilgin nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Uğur Bilgin'in memleketi…

18.06.2021 23:01 - Son Güncelleme: 18.06.2021 23:01
Güldür Güldür Mesut bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı Uğur Bilgin memleketiyle şaşırttı

Güldür Güldür'de Mesut karakterini oynayan Uğur Bilgin'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Bilgin'in özellikle memleketi merak konusu oldu.

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Güldür Güldür Mesut bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı Uğur Bilgin memleketiyle şaşırttı

40 yaşındaki oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Uğur Bilgin olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Güldür Güldür Mesut bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı Uğur Bilgin memleketiyle şaşırttı

Hilal Altınbilek - İzmir

Güldür Güldür Mesut bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı Uğur Bilgin memleketiyle şaşırttı

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir

Güldür Güldür Mesut bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı Uğur Bilgin memleketiyle şaşırttı

Şükrü Özyıldız - İzmir