Güldür Güldür Mesut bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı Uğur Bilgin memleketiyle şaşırttı

Güldür Güldür Mesut bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı… Ali Sunal'ın sunduğu şov programı Güldür Güldür'de Mesut karakterini canlandıran Uğur Bilgin'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Programın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Uğur Bilgin'in özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Uğur Bilgin nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Uğur Bilgin'in memleketi…

18.06.2021 23:01 - Son Güncelleme: 18.06.2021 23:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





