Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu Bike’si bakın aslen nereliymiş! Hayranları şaştı kaldı işte Yulduz Radjabova’nın memleketi…
Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu Bike'si bakın aslen nereliymiş! Hayranları şaştı kaldı… Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'de Kutlu Bike karakterine can veren ünlü oyuncu Yulduz Radjabova, yayınlanan son bölümün ardından gündeme geldi. Başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not alan Radjabova'nın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yulduz Radjabova'nın hayranları özellikle ünlü oyuncunun memleketini merak etti. Radjabova'nın memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Yulduz Radjabova'nın memleketi…
19.06.2021 01:40
- Son Güncelleme: 19.06.2021 01:43