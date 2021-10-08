Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un eşi Özge gözden uzak yaşıyor ama herkesi hayran bırakıyor! İşte eşi

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Mesut Komiser karakteriyle hafızalarda yer edinen Şevket Çoruh'un gözden uzak yaşayan eşi, merak ediliyor. İşte başta Şevket Çoruh'un eşi Özge Çoruh olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.