Nilgün Belgün'den Ayşen Gruda ve Sevil Üstekin'li nostalji! Muhteşem üçlünün gençliğine bakın: "Birbirini seven sahici dostlardık"
Nilgün Belgün'den Ayşen Gruda ve Sevil Üstekin'li nostalji! Muhteşem üçlünün gençliği sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 1980'lerin sonunda Ayşen Gruda ve Sevil Üstekin ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sunan Nilgün Belgün'ün, "Birbirini seven sahici dostlardık. İyi ki eski fotoğraflar var" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
NİLGÜN BELGÜN'DEN AYŞEN GRUDA VE SEVİL ÜSTEKİN'Lİ NOSTALJİ!
Muhteşem üçlünün gençliği sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu, iki yıl önce vefat eden yakın arkadaşı Ayşen Gruda ve Sevil Üstekin ile birlikte 1980'lerin sonunda çekilen fotoğrafını yayınladı.
Eski günleri yad eden Belgün, gönderisine, "#Tbt, yıl 80 sonları... Canım Ayşen'le ( Gruda) ve Sevil Üstekin Dormen Tiyatrosu'yla İzmir turnesindeyiz. Oyunumuzun adı 'Papaz Kaçtı'... Kordon'da kiraladığımız evde neşeli bir temmuz sabahında balkondayız. O zamanlar İzmir turnesi 1 -2 ay sürerdi. Çok güzel yıllar ve günlerdi. Sadece tiyatro yaptığımız, deli gibi eğlendiğimiz, güldüğümüz, işimizi aşkla yaptığımız masum yıllardı. Birbirini seven sahici dostlardık. İyi ki eski resimler var" notunu düştü.