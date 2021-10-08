Nilgün Belgün'den Ayşen Gruda ve Sevil Üstekin'li nostalji! Muhteşem üçlünün gençliğine bakın: "Birbirini seven sahici dostlardık"

Eski günleri yad eden Belgün, gönderisine, "#Tbt, yıl 80 sonları... Canım Ayşen'le ( Gruda) ve Sevil Üstekin Dormen Tiyatrosu'yla İzmir turnesindeyiz. Oyunumuzun adı 'Papaz Kaçtı'... Kordon'da kiraladığımız evde neşeli bir temmuz sabahında balkondayız. O zamanlar İzmir turnesi 1 -2 ay sürerdi. Çok güzel yıllar ve günlerdi. Sadece tiyatro yaptığımız, deli gibi eğlendiğimiz, güldüğümüz, işimizi aşkla yaptığımız masum yıllardı. Birbirini seven sahici dostlardık. İyi ki eski resimler var" notunu düştü.