Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'un eşi Özge gözden uzak herkes merak ediyor! İşte Şevket Çoruh'un eşi
15 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde kesintisiz olarak Mesut komiser karakterini canlandırıyor Şevket Çoruh. Dizinin sorunlu karakterlerinden biri olan Mesut komiserle özdeşleşti adeta. Özel hayatını gözden uzak yaşayan Şevket Çoruh 1993-2004 yılları arasında kendisi gibi oyuncu Günay Karacaoğlu ile evlendi. 2018 yılında da Özge Turna ile dünyaevine girdi. Gözden uzak yaşayan Özge Çoruh güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte başta Şevket Çoruh olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
09.10.2021 08:56
- Son Güncelleme: 09.10.2021 08:59
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Mesut Komiser karakteriyle hafızalarda yer edinen Şevket Çoruh'un gözden uzak yaşayan eşi, merak ediliyor. İşte başta Şevket Çoruh'un eşi Özge Çoruh olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.