Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ının gözden uzak yaşayan eşi bakın kim çıktı! Gözden uzak ama gönülden ırak değil
2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, akıllara bu karakter ile yerleşti desek abartmış olmayız. Arka Sokaklar'ın değişmeyen karakterlerinden biri olan Hüsnü Çoban'ın geride bırakmaya hazırlandığımız sezonda başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile evliliği son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka biri. İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlülerin eşleri...
02.10.2021 08:47
- Son Güncelleme: 02.10.2021 08:51
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle hafızalara yerleşen Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi herkes tarafından merak ediliyor. İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.