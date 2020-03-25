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Masterchef'in Güzide'si yeni evini tanıttı! Güzide Mertcan villasından eşine çok konuşulmuştu! 'Nereden nereye'

MasterChef adlı yemek yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden olan Güzide Mertcan Instagram'dan yeni dillere destan olan 7 milyonluk lüks villasını sattığını duyurmuştu. Evini satan Mertcan, 3+1 olan bir eve taşındı. Yarışmanın ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Güzide, helikopter pisti dahi bulunan villa sitesinden bir apartman dairesine taşındığını dile getirdi. Instagram'da 400 binden fazla takipçisi bulunan Güzide Mertcan, yalnızca MasterChef'te final etaplarında kalmasıyla değil 7 milyon liralık evi, eşi ve kardeşi ile de çok konuşulmuştu.

25.03.2020 09:44 - Son Güncelleme: 25.03.2020 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





