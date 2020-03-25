Haberler
Galeri
Magazin
Masterchef'in Güzide'si yeni evini tanıttı! Güzide Mertcan villasından eşine çok konuşulmuştu! 'Nereden nereye'
Masterchef'in Güzide'si yeni evini tanıttı! Güzide Mertcan villasından eşine çok konuşulmuştu! 'Nereden nereye'
MasterChef adlı yemek yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden olan Güzide Mertcan Instagram'dan yeni dillere destan olan 7 milyonluk lüks villasını sattığını duyurmuştu. Evini satan Mertcan, 3+1 olan bir eve taşındı. Yarışmanın ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Güzide, helikopter pisti dahi bulunan villa sitesinden bir apartman dairesine taşındığını dile getirdi. Instagram'da 400 binden fazla takipçisi bulunan Güzide Mertcan, yalnızca MasterChef'te final etaplarında kalmasıyla değil 7 milyon liralık evi, eşi ve kardeşi ile de çok konuşulmuştu.
25.03.2020 09:44
- Son Güncelleme: 25.03.2020 10:33
MasterChef Türkiye'nin çok konuşulan isimlerinden olan Güzide Mertcan Instagram'dan paylaşımlarına devam ediyor. 7 milyonluk lüks villası ve eşi ile gündemden düşmeyen MasterChef Güzide, aldığı tepkiler karşısında villasından 3+1 apartman dairesine taşınacağını açıklamıştı. Dediğini yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
'MasterChef'te bu sezon yarışan ve son dört isim arasına adını yazdırmayı başaran Güzide Mertcan, yarışma haricinde özel hayatıyla da çok konuşulmuştu.
Özellikle Mertcan'ın 7 milyon TL değerindeki lüks villası adeta olay olmuştu. Yarışmanın ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Güzide, helikopter pisti dahi bulunan villa sitesinden bir apartman dairesine taşındığını dile getirdi.
Güzide Mertcan, yeni evi için şunları söyledi...
"Ben ilk kez şehir merkezinde oturuyorum. Hep dağ taşta oturdum. Başakşehir'de de en ücra noktadaydım, dağ başıydı şehre yakın değildim. Hayatımda ilk kez şehir içinde bir yerde oturuyorum."