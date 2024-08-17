Arda Turan'dan yıllar sonra gelen Berkay itirafı! Bar kavgasını detayı detayına anlattı: "Sen mafya babası mısın?"

2018 yılında Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi olan Özlem Şahin'i bir mekanda omzundan dürttüğü ve "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu öne sürülmüştü. Arda Turan yıllar sonra Berkay ile yaşadığı ve uzun süre gündemden düşmeyen silahlı kavga hakkında kendini şu sözlerle eleştirdi: "Sen mafya babası mısın? Bu güç zehirlenmesi nedir?"